Прокуратура порушить кримінальну справу за фактом придбання за держкошти трьох автівок ДП "Львіввугілля"

Прокуратурою Львівської області завершено перевірку і вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом придбання службовими особами ДП «Львіввугілля» трьох легкових автомобілів вартістю 1,2 млн. грн. при наявній заборгованості підприємства зі сплати податків та платежів до бюджету на суму понад 218 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, під час проведення перевірки з’ясовано, що колишній генеральний директор ДП «Львіввугілля», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, умисно, достовірно знаючи про те, що всі активи і майнові права підприємства, згідно до ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», з 22.07.2003 року перебувають у податковій заставі, у зв’язку із існуванням заборгованості за податковими зобов’язаннями на суму понад 218 млн. грн., всупереч вимог п.п. а п. 8.6.1 ст. 8 вищезгаданого Закону України, без погодження з податковим органом, уклав два договори з ТзОВ «Порше Лізинг Україна» від 14.09.2009 року про придбання на умовах фінансового лізингу двох автомобілів Volkswagen Passat 2.0 I TDI, 2009 року випуску, на загальну суму близько 666 тис. грн., та договір з ТзОВ «Порше Лізинг Україна» від 05.11.2009 року про придбання на зазначених умовах автомобіля Volkswagen Touareg 3.0 I V6 TDI, 2009 року випуску, вартістю понад 614 тис. грн., всього на суму більше 1млн. 280 тис. грн.

В подальшому, внаслідок його неправомірних дій підприємством ДП «Львіввугілля», на виконання умов зазначених договорів, сплачено за вказані автомобілі більше 760 тис. грн., чим заподіяно шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

На даний час, прокуратурою Львівської області вирішується питання в порядку ст. 97 КПК України. Про прийняте рішення буде поінформовано додатково.

