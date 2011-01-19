Депутат закликає відмовитись від спроб цензурування Інтернет-простору

Народний депутат від БЮТ Віктор УКОЛОВ закликає органи влади і громадські організації відмовитись від спроб цензурування Інтернет-простору.

Про це йдеться у запропонованому ним проекті Декларації вільного Інтернету, який він оприлюднив на прес-конференції.

Депутат пропонує засобам масової інформації, органам державної влади та місцевого самоврядування, політичним партіям та громадським організаціям приєднатись до положень цієї декларації.

Зокрема, В.УКОЛОВ закликає усіх відмовитись від будь-яких форм тиску та переслідувань за висловлення політичних поглядів у мережі Інтернет. Це стосується висловлення політичних поглядів у будь-якій формі: статті, коментарі, блоги та інші форми, які можуть з’явитись у майбутньому.

“Ми відмовляємось від будь-яких спроб накласти законодавчі або нормативні обмеження на вільне висловлювання політичних поглядів у мережі Інтернет”, – йдеться у проекті декларації. Також ті, хто її підпишуть, зобов’язуються надавати рівний доступ до Інтернет-ЗМІ всім громадянам та політичним партіям незалежно від їх політичних поглядів.

В.УКОЛОВ закликав усіх зацікавлених осіб протягом місяця надавати свої пропозиції до проекту декларації з метою його удосконалення.

