На оновлення техніки морпортів заплановано виділити понад 1 млрд. грн.

За даними Державної служби морського і річкового транспорту, в 2011 році на оновлення перевантажувальної техніки морських портів заплановано виділити 1,02 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, крім того, на розвиток залізничної інфраструктури в портах заплановано спрямувати майже 60 млн. грн.

«Потрібно створити підходи до порту, збільшити кількість доріг, тобто, підготувати всю інфраструктуру нашої держави - від вантажовідправника до вантажоодержувача. Вона має бути модернізована», - наголосив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, говориться в повідомленні.

Для досягнення поставленої мети на оновлення перевантажувальної техніки Ізмаїльського порту в 2011 році буде виділено 6 млн. грн.., Маріупольського - 31,9 млн. грн., Южного - 75,1 млн. грн., Іллічівського - 214,8 млн. грн. і Одеського - 591,8 млн. грн.

За оцінками фахівців галузі, оновлення сприятиме збільшенню обсягів вантажів. «Оновлення інфраструктури портів є необхідним кроком для збільшення вантажопотоків і повернення обсягів обробки вантажів, втрачених унаслідок світової фінансово-економічної кризи», - наголосив керівник "Укрморрічфлоту" Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, в 2010 році на оновлення перевантажувальної техніки було виділено 174 млн. грн., а на розвиток залізничної інфраструктури - близько 30 млн. грн.

