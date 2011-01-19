Кабмін вніс зміни до правил паркування транспортних засобів

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил паркування транспортних засобів для приведення їх у відповідність з Податковим кодексом (ПК).

Про це заявив віце-прем`єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ, зазначається у повідомленні прес-служби міністра, переданому агентству УНІАН.

«З набиранням чинності Податковим кодексом, втратив чинність Декрет уряду «Про місцеві податки і збори», згідно з яким, збір за паркування автотранспорту платився водіями на місці паркування, а ставка збору встановлювалася з розрахунку за одну годину паркування. Тепер Податковим кодексом передбачено збір за місця для паркування транспортних засобів, платниками якого є юридичні особи, їх філіали, фізичні особи-підприємці…», - пояснив В.ТИХОНОВ.

Він також уточнив, що тепер ставки збору встановлюються за кожний день здійснення діяльності щодо паркування транспортних засобів у гривні за один квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для здійснення такої діяльності, незалежно від кількості часу, протягом якої розміщуються транспортні засоби на майданчиках.