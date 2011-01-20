Нацрада з телерадіомовлення розширила перелік іноземних програм для ретрансляції

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розширила перелік іноземних програм для ретрансляції в кабельних мережах. Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, 19 січня ухвалено рішення про розширення переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” .

Зокрема, до переліку додалися два телеканали Discovery HD Showcase та Animal planet HD.

Discovery HD Showcase, Animal planet HD – великобританські просвітницько-пізнавальні телеканали. Обсяг мовлення - 24 години. Мова російська та англійська (дві звукові доріжки).

Відтепер Перелік іноземних програм налічує 133 телеканали.

У зв’язку зі зміною назви програми ВВС Prime на ВВС Entertainment (Europe) були внесені зміни до відповідного рішення Національної ради. Отже, нині цей канал в Переліку програм для ретрансляції матиме назву ВВС Entertainment (Europe).