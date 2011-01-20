В 13 телерадіокомпаніях проведуть позапланові перевірки

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить 13 телерадіокомпаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, таке рішення було ухвалене 19 січня на засіданні цього органу у зв’язку із зафіксованими моніторингом ознаками порушень умов ліцензії та чинного законодавства. Усього на засіданні було розглянуто 17 питань про призначення позапланових перевірок.

Крім того, Національна рада прийняла за основу проект Положення про скасування санкції “оголошення попередження”, застосовуваної регуляторним органом до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензій та норм законодавства України.

Незабаром Положення буде оприлюднене на сайті Нацради для громадського обговорення.

Після врахування пропозицій, висловлених громадськістю, та ухвалення документа в цілому він буде направлений до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.