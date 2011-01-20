На станціях «Університет» і «Дружби народів» збудують другі виходи

На станціях столичного метро «Університет» і «Дружби народів» заплановане будівництво других виходів.

Про це в інтерв'ю “Газете по-киевски” (№12) повідомив директор інституту «Київметротонельпроект» Віктор ЯНИКІН.

“У рамках Генплану ми запропонували зробити другі виходи ще на двох станціях. Це «Університет», вихід на вулицю Саксаганського – цей район взагалі відірваний від метрополітену, «Вокзальна» далеко, а перший вихід – на горі за Ботсадом. І на станції «Дружби народів» – на вулицю Кіквідзе”, - повідомив В.ЯНИКІН.

Він також розповів про причини, через які так довго не реалізується проект будівництва другого виходу зі станції метро «Вокзальна».

“Проект був розроблений за завданням міськадміністрації і затверджений. Але одразу ж надійшла пропозиція заводу «Ленінська кузня» (у них поряд з Вокзальною площею територія) збудувати під Вокзальною площею великий підземний простір, який об'єднає і метрополітен, і електрички, і навіть підземний автовокзал. Ось вони і запропонували: давайте затверджений проект ви не утілюватимете, а ми за свої гроші зробимо і вихід, і всю площу”, - сказав В.ЯНИКІН.

За його словами, щодо площі встигли зробити лише передпроектні пропозиції. “Іноземний архітектор пропонував не чергами будувати, а одночасно. Тобто закрити площу, розкопати метрів на 40 глибини. Але криза заморозила ці плани. А якби реалізували той затверджений проект – ми б вже користувалися другим виходом”, - сказав директор «Київметротонельпроекта».

За інформацією В.ЯНИКІНА, станція «Львівська брама» планується до введення в експлуатацію не раніше 2014 року. «Станція майже під будівлею «Метротонельпроекта» вже більш як 13 років чекає, коли збудують ескалаторний тунель. Станція дуже глибока, забудова навколо щільна, не раз знаходилися інвестори для добудови станції в комплексі з комерційними об'єктами, але поки що рішення не знайдене», - сказав він. На самій же станції працюють метрополітенівці – службові приміщення є, частина устаткування встановлена, додав В.ЯНИКІН.

