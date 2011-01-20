Кабмін створить інститут з підготовки фахівців у галузі інформаційних і нанотехнологій

Кабінет міністрів України має намір до 1 вересня 2011 року створити інститут з підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій і нанотехнологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході круглого столу на тему «Демографічна ситуація в Україні» прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Всього 0,6% у структурі нашої вищої освіти це спеціальності інноваційного плану. Це ті спеціальності, які відповідають вимогам сьогоднішнього світу, сьогоднішньої економіки», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що цей відсоток необхідно підвищувати. «Ми ухвалили рішення, що готуватимемо спеціальний виш на базі академічних інститутів, який цей відсоток збільшить», - сказав прем`єр.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, рішення про необхідність створення такого інституту було ухвалене главою уряду у відповідь на пропозицію учасників круглого столу.

