«АероСвіт» у березні почне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Новосибірськ

Авіакомпанія «АероСвіт» у березні розпочне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Новосибірськ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЄНКО.

«Авіакомпанія «АероСвіт» приблизно через місяць починає виконувати прямі рейси між Києвом та Новосибірськом. Буде здійснюватись 3-4 рейси щотижня», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

