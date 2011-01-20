«АероСвіт» у березні почне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Новосибірськ
15:43, 20 січня 2011Транспорт/Звя'зок
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Авіакомпанія «АероСвіт» у березні розпочне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Новосибірськ.
Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЄНКО.
«Авіакомпанія «АероСвіт» приблизно через місяць починає виконувати прямі рейси між Києвом та Новосибірськом. Буде здійснюватись 3-4 рейси щотижня», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.
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