Ракета «Зеніт-2SБ» із метеосупутником стартувала з Байконуру

Сьогодні о 15.29 мск із космодрому Байконур стартовими розрахунками підприємств ракетно-космічних галузей Росії та України проведено успішний пуск ракети космічного призначення «Зеніт-2SБ» із розгінним блоком «ФРЕГАТ-СБ» і російським космічним апаратом для аналізу гідрометеорологічної та геліогеофізичної обстановки в навколоземному космічному просторі «Електро-Л».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Роскосмосу.

У повідомленні зазначається, що о 15.37 мск після штатного відділення другого ступеня ракети-носія розгінний блок «ФРЕГАТ-СБ» продовжив виведення космічного апарату «Електро-Л» на задану орбіту.

Відділення космічного апарату від розгінного блоку заплановано на 00.28 мск 21 січня.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі НВО ім. Лавочкіна (виробник супутника), космічний комплекс "Електро-Л" призначений для забезпечення підрозділів Росгідромету оперативною інформацією для вирішення таких основних завдань: аналізу й прогнозу погоди в регіональному та глобальному масштабах; аналізу й прогнозу стану акваторій морів та океанів; аналізу й прогнозу умов для польотів авіації; аналізу й прогнозу геліогеофізичної обстановки в навколоземному космічному просторі, стану іоносфери й магнітного поля Землі; моніторингу клімату та глобальних змін; контролю надзвичайних ситуацій; екологічного контролю навколишнього середовища тощо.

"Електро-Л" повинен забезпечити багатоспектральну зйомку всього диска Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах (розрізнення 1 км і 4 км, відповідно). Штатна періодичність зйомки - 30 хвилин. У разі спостереження стихійних явищ періодичність зйомки (за командами із Землі) може бути доведена до 10-15 хвилин.

Крім того, на КА "Електро-Л" покладаються завдання отримання геліогеофізичних даних, ретрансляції та обміну метеоінформацією, а також прийому й ретрансляції даних від автономних метеорологічних платформ і сигналів аварійних буїв системи КОСПАС-SARSAT.

Нагадаємо, ракета-носій "Зеніт" із метеосупутником "Електро-Л" повинна була стартувати з Байконуру ще 25 грудня 2010 року. Проте було ухвалено рішення про перенесення запуску в зв'язку з необхідністю додаткових перевірок документації, пов'язаної з підготовкою розгінного блоку "ФРЕГАТ-СБ", для якого майбутній пуск стане початком його льотно-конструкторських випробувань.

