За перевезення пільговиків «Укрзалізниці» компенсували 31% витрат

У 2010 році за перевезення пільговиків «Укрзалізниці» компенсували 30,8% витрат.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру «Укрзалізниці», переданому агентству УНІАН.

«У 2010 році залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 537,17 млн. грн., а компенсації одержано лише на 30,8% необхідної суми», - йдеться в повідомленні.

Пільгові перевезення, замовниками яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 341,9 млн. грн., а компенсації за них становлять 125,78 млн. грн. (36,8%).

«Також складною залишається ситуація з фінансуванням за перевезення студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації й учнів професійно-технічних навчальних закладів. Залізницями перевезено студентів на суму 162,4 млн. грн., а одержано компенсації 38,3 млн. грн. (23,6%)», - наголошується в повідомленні «Укрзалізниці».

Найгірша ситуація з фінансуванням склалася з перевезенням дітей від 6 до 14 років. Залізницями перевезено дітей даного віку на суму 31,7 млн. грн., компенсації не одержано.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації й учням професійно-технічних закладів, дітям від 6 до 14 років тощо. Згідно із законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.

