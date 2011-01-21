На Львівщині запрацював новий митний пост

Відповідно до наказу Держмитслужби України, розпочав свою роботу митний пост «Городок» Львівської митниці. Цей підрозділ розташований за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659 а.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначається у повідомленні, зоною діяльності митного поста є Мостиський, Городоцький, Яворівський, Пустомитівський райони Львівської області та місто Львів.