В Івано-Франківській області вантажоперевезення зросли на 16%

Впродовж 2010 року підприємствами залізничного і автомобільного транспорту Івано-Франківської області перевезено 6,2 млн. т вантажів, що на 16,1% більше, ніж за попередній рік, вантажообіг збільшився на 25,3% і склав 1955,5 млн. т/км.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, більше половини всіх вантажів перевезено залізничним транспортом. У порівнянні з 2009 роком об`єми вантажних перевезень автотранспортом зросли на 21%, залізницею – на 12,2%.

Послугами автомобільного, залізничного, авіаційного і тролейбусного транспорту скористалося 97,8 млн. пасажирів, що на 9,9% менше, ніж за попередній рік. Найбільша частка пасажирських перевезень здійснена автомобільним транспортом – 71,5% або майже 70 млн. пасажирів, з яких 49,5 млн. (70%) скористалися автотранспортом фізичних осіб-підприємців.