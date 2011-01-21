Проблему стоянок в Одесі вирішить ізраїльська фірма - мер

Проблему одеських стоянок може вирішити ізраїльська фірма, яка пропонує взяти в концесію всі стоянки міста.

Про це під час розмови з журналістами повідомив мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ, передає МІСТ-Одеса.

Назву фірми мер назвати відмовився з огляду на те, що пропозиція тільки розглядається.

За словами мера, комісія, створена раніше для вирішення цього питання, зі своїм завданням не справилася.

"Ця фірма бере на себе певні зобов`язання, якщо їй дадуть певні права. Є свої плюси і мінуси, але вони хочуть вирішити цю проблему цілком", - заявив він.