У Білгород-Дністровському порту відремонтують підхідний канал
12:21, 21 січня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Білгород-Дністровському порту тендерний комітет оголосив тендер із залучення спеціалізованих компаній для проведення капітального ремонту лиманської частини Дністровсько-Лиманського підхідного каналу, повідомляє МІСТ-Одеса з посиланням на Морські бізнес-новини України.
Тендер з вибору підрядчика відбудеться 14 лютого. Організація, яка виграє торги, повинна буде завершити виконання робіт з капремонту каналу до серпня цього року.
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