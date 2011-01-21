У Білгород-Дністровському порту відремонтують підхідний канал

12:21, 21 січня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Білгород-Дністровському порту тендерний комітет оголосив тендер із залучення спеціалізованих компаній для проведення капітального ремонту лиманської частини Дністровсько-Лиманського підхідного каналу, повідомляє МІСТ-Одеса з посиланням на  Морські бізнес-новини України.

Тендер з вибору підрядчика відбудеться 14 лютого. Організація, яка виграє торги, повинна буде завершити виконання робіт з капремонту каналу до серпня цього року.

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