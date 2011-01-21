У Білгород-Дністровському порту відремонтують підхідний канал

У Білгород-Дністровському порту тендерний комітет оголосив тендер із залучення спеціалізованих компаній для проведення капітального ремонту лиманської частини Дністровсько-Лиманського підхідного каналу, повідомляє МІСТ-Одеса з посиланням на Морські бізнес-новини України.

Тендер з вибору підрядчика відбудеться 14 лютого. Організація, яка виграє торги, повинна буде завершити виконання робіт з капремонту каналу до серпня цього року.