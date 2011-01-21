«Укрморрічфлот» звернувся до митниці щодо ситуації в Одеському та Іллічівському портах

Державна служба морського і річкового транспорту («Укрморрічфлот») звернулася до Державної митної служби України з проханням ліквідувати критичну ситуацію з обробкою контейнерів, що склалася в Одеському та Іллічівському портах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрморрічфлоту».

У повідомленні зазначається, що з початку цього року інтенсивність митного оформлення контейнерів для випуску з Одеського порту знизилася в 5 разів, а добова норма вивезення оформлених контейнерів з Іллічівського порту знизилася в 3 рази.

22 січня ц.р. в Одеському порту очікується прибуття ще трьох судів-контейнеровозів для вивантаження більш як 3 тис. контейнерів, а на території складів вже знаходиться більш як 4 тис. контейнерів, які готові пройти митне оформлення. Аналогічна ситуація склалася і в Іллічівському порту.

«Якщо тривалість огляду і оформлення вантажів у найбільших контейнерних терміналах України не зменшиться, вони можуть зупинити прийом контейнерів, що негативно позначиться на показниках роботи підприємства і значно знизить транзитний і вантажний потенціал підприємств», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив контролюючим державним органам спростити процедуру контролю вантажів, пасажирів і транспортних засобів у морських торгових портах.