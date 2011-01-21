У поїзді Київ-Ужгород-Київ призначили додатковий вагон-автомобілевоз

Південно-Західна залізниця встановила додаткове курсування вагону-автомобілевоза у складі поїзда № 81/82 повідомленням Київ-Ужгород-Київ. Про це повідомляє прес-центр залізниці.

Потяг відправлятиметься з Києва щовівторка і щочетверга, починаючи з 20 січня 2011 року. Відправлення з Києва о 18 год. 58 хв., прибуття до Ужгорода о 15 год. 52 хв.

Одержати детальнішу інформацію про правила перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі, періодичність курсування і вартість перевезення можна за тел. 465 – 20 – 55. А також особисто звернувшись в касу, розташовану на 32 колії приміського вокзалу ст. Київ-пасажирський за адресою: 01032, м. Київ-32, Привокзальна площа, 1.