КМДА просить киян повідомляти про недотримання перевізниками графіку руху

Головне управління транспорту та зв’язку КМДА посилило контроль за виконанням перевізниками умов договору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами першого заступника начальника управління Івана ШПИЛЬОВОГО, кожний перевізник має нормативні документи, які регламентують його роботу, в тому числі кількість машин на маршруті та графік їх курсування. У разі невиконання цих зобов’язань, міська влада робить попередження. Якщо ж недоліки не усунено, ГУ транспорту та зв’язку розриває договір з таким перевізником і оголошує конкурс для визначення нового. Так, за словами І.ШПИЛЬОВОГО, минулого року було анульовано 7 договорів з перевізниками через невиконання ними умов договору.

«Ми посилили контроль за виконанням умов договору перевізниками та дотримання техніки безпеки водіями громадського транспорту. Крім того, ми звертаємось до усіх киян з проханням повідомляти у call-центр за номером 15-51 про факти недотримання графіку на маршрутах міста», – зазначив І.ШПИЛЬОВИЙ.