У 2011 році поновлюється програма «Морський старт»

У 2011 році поновлюється міжнародна програма «Морський старт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив генеральний конструктор - генеральний директор ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» Олександр ДЕГТЯРЬОВ.

За його словами, цього року в рамках програми «Морський старт» планується виконати два запуски за допомогою ракетоносія «Зеніт-3SL», перший з яких запланований на III квартал 2011 р.

О.ДЕГТЯРЬОВ зазначив, що про відновлення програми свідчать прийняті акціонерами компанії Sea Launch рішення про послідовний запуск 5 космічних апаратів.

За словами присутнього на прес-конференції генерального директора ДП «Південмаш» Віктора ЩЕГОЛЯ, сьогодні готовність першої ракети-носія для запуску в 2011 р. становить 70%, другого - 50%, також розпочато «закладку двох подальших машин».

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 р. компанія Sea Launch оголосила про своє банкрутство і фінансову реорганізацію відповідно до Кодексу США про банкрутство. Необхідне фінансування для виходу Sea Launch з процедури банкрутства надала російська ракетно-космічна корпорація (РКК) «Енергія», збільшивши тим самим свій пакет акцій у Sea Launch з 25% до 85%.

Довідка УНІАН. Міжнародний космічний проект «Морський старт» був визнаний науково-технічним проривом 2009 року на міжнародному конгресі з астронавтики, який відбувся 12–17 жовтня 2009 року в Республіці Корея.

У проекті з 1995 року беруть участь американська аерокосмічна компанія Воеіng, українські КБ «Південне» і ВО «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), російська ракетно-космічна корпорація «Енергія» і норвезька суднобудівельна компанія Кvаеrner. З 1999 до жовтня 2009 рр. за допомогою триступінчатої ракети-носія «Зеніт-3SL», спроектованій у КБ «Південне», було виведено на геостаціонарні орбіти 28 космічних апаратів.

Колектив розробників ракети отримав Державну премію України у галузі науки і техніки за 2009 рік.

«Морський старт» - поки що єдиний у світі проект, котрий здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.