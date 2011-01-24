Керівництво Одеського порту заявляє про загрозу зупинки через затримки із митним оформленням

Близько 700 великовантажних фур простоюють зараз на під`їздах до Одеського торгового порту й безпосередньо на території підприємства у зв`язку з украй уповільненим оглядом контейнерів із товарами, готових до вивезення вантажоотримувачами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднив сьогодні заступник начальника Одеського морського торгового порту Юрій ВАСЬКОВ.

При цьому він підкреслив, що «сотні контейнерів очікують на розвантаження, але якщо ще минулої п`ятниці інтенсивність розвантаження становила 50-60 одиниць за добу - при нормі в 300-400, то у неділю темпи розвантаження знизилися втричі. Швидкість огляду й митного оформлення дозволяла в суботу-неділю пропускати всього по 10-20 вантажних контейнерів».

За його словами, «посилений огляд контейнерів митниками почався 14 січня, що приблизно в 5 разів уповільнило митне оформлення вантажів і призвело до того, що до неділі в припортовій зоні скупчилося 7 тисяч контейнерів, готових до вивезення».

«Якщо ситуація не зміниться, через два-три дні порт практично зупинить роботу», - зазначив Ю.ВАСЬКОВ. При цьому ніяких офіційних повідомлень або пояснень, додав він, із приводу посиленого огляду контейнерів зі сторони митної служби до адміністрації порту не надходило.

Портовики здивовані тим, підсумував він, «що не виконується доручення прем`єр-міністра від 28 вересня, згідно з яким транзитні контейнери взагалі не підлягають огляду, а час огляду імпортних контейнерів не повинен перевищувати двох годин».

Всупереч цьому практично всі контейнери не лише оглядають, але й піддають повному вивантаженню з комплексною ревізією та перерахунком товару, сказав Ю.ВАСЬКОВ. Внаслідок цього збитки несуть не лише порти й вантажовласники, але також залізниця й автоперевізники.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Державна служба морського та річкового транспорту («Укрморрічфлот») звернулася до Державної митної служби України з проханням ліквідувати критичну ситуацію з обробкою контейнерів, що склалася в Одеському та Іллічівському портах.

У повідомленні зазначається, що з початку цього року інтенсивність митного оформлення контейнерів для випуску з Одеського порту знизилася в 5 разів, а добова норма вивезення оформлених контейнерів із Іллічівського порту знизилася в 3 рази.

22 січня ц.р. у Одеському порту очікували прибуття ще трьох суден-контейнеровозів для вивантаження понад 3 тис. контейнерів, а на території складів уже знаходиться понад 4 тис. контейнерів, які готові пройти митне оформлення. Аналогічна ситуація склалася й в Іллічівському порту.

«Якщо тривалість огляду та оформлення вантажів у найбільших контейнерних терміналах України не зменшиться, вони можуть зупинити прийом контейнерів, що негативно позначиться на показниках роботи підприємства й значно понизить транзитний і вантажний потенціал підприємств», – зазначалося в повідомленні прес-служби «Укрморрічфлоту».

Довідка УНІАН. 28 вересня 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив контролюючим державним органам спростити процедуру контролю вантажів, пасажирів і транспортних засобів у морських торгових портах.