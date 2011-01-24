Український супутник «Січ-2» запустять у лютому-березні цього року

Український супутник зондування Землі «Січ-2», запуск якого переносився кілька разів (останній раз у грудні 2010 р.), планується запустити за допомогою ракети-носія «Дніпро» у лютому-березні 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив генеральний конструктор - генеральний директор ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» Олександр ДЕГТЯРЬОВ.

За його словами, ДКБ «Південне» розпочало розробку супутника «Січ-2М», запуск якого очікується після 2012 року.

О.ДЕГТЯРЬОВ, зазначив, що у I півріччі 2011 р. ракета-носій «Дніпро» виведе на орбіту корейський супутник «Komsat-5». На III квартал, до 300-річчя від дня народження Михайла Ломоносова, запланований запуск «Дніпра» із супутником «Ломоносов» (розробки Московського державного університету ім. Ломоносова).

Генконструктор ДКБ «Південне» також повідомив, що ще один запуск РН «Дніпро» з російським космічним апаратом запланований на IV квартал 2011 р.

РН «Дніпро» – стратегічна міжконтинентальна ракета РС-20 (15А18, «Воєвода»), яку конверсовано у носій космічних апаратів. Спроектована і розроблена КБ «Південне», виготовлена ДП «Південмаш» у кооперації з українськими і російськими підприємствами.

Супутник «Січ-2» призначений для вирішення практичних і наукових завдань регіонального і локального рівня з моніторингу кризових ситуацій, рослинних і грунтових покривів суші, створення цифрових карт місцевості, управління ресурсами і планування в урбанізованих і прибережних зонах.