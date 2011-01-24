Харків у рамках підготовки до Євро-2012 отримав І партію тролейбусів

У рамках державної та міської цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу 22 січня до Харкова зі Львова прибули перші п’ять тролейбусів, поставлених за угодою між КП «Харківпас» і ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За словами директора Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА, до кінця січня, крім перших п’яти машин, Харків отримає ще 10, а у лютому - ще 15 тролейбусів. Половина тролейбусів матиме одинарні салони, половина – зчленовані, всі вони будуть обладнані майданчиками для посадки інвалідів.

С.ДУЛЬФАН підкреслив, що згідно досягнутої раніше домовленості, на машинах встановлені двигуни виробництва харківського заводу «Електроважмаш».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2010 року в рамках згаданих програм за договором між КП «Харківпас» і ТОВ «Львівські автобусні заводи» до Харкова прибули 16 автобусів.