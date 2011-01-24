У Вінницькій обл. пасажироперевезення збільшилися на 3%

У 2010 році обсяг пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області збільшився на 2,6% або 6,466 млн. пасажирів, у порівнянні з 2009 роком, - до 255,1 млн. пасажирів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, в 2010 році пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом, зросли на 1,1%, в порівнянні з 2009 роком, - до 32,76 млн. пасажирів.

Пасажирські перевезення, виконані автомобільним транспортом, в 2010 році скоротилися на 1,7%, в порівнянні з 2009 роком, - до 100,25 млн. пасажирів.

Також у 2010 році електротранспортом в обласному центрі перевезено 122,1 млн. пасажирів. Тролейбусним транспортом перевезено всього 65,36 млн. пасажирів, а трамвайним - 56,772 млн. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом, у порівнянні з 2009 р., збільшилася на 7%.