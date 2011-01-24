Рейси з «Борисполя» до московського аеропорту «Домодєдове» поки не скасовували

Рейси з аеропорту «Бориспіль» до московського аеропорту «Домодєдове», де сьогодні прогримів вибух, поки не скасовували. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

«Ті авіакомпанії, які здійснюють від нас рейси в «Домодєдове», їх не скасовували», - сказала вона. За її словами, це авіакомпанії «Сибір» і «Трансаеро». Як повідомила О.ОЖИГОВА, о 15.30 за київським часом відправився рейс «Сибіру» в Домодєдове. За її словами, ухвалювати рішення щодо того, де буде посадка - в «Домодєдове» або іншому аеропорту - буде екіпаж судна за вказівкою аеропорту призначення.

Найближчий рейс «Трансаеро» в «Домодєдове» на 19.00 також поки не скасовано, повідомила О.ОЖИГОВА.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в «Домодєдовому» загинула 31 людина, ще 130 - постраждали.