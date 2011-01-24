Компанія «Трансаеро», літак якої сів у «Домодєдово», повідомляє про стабільну роботу

Компанія «Трансаеро», літак якої з Одеси сів у московському аеропорту «Домодєдово» незадовго до вибуху, повідомляє про стабільну роботу.

Про це УНІАН повідомили в представництві компанії в Україні.

За словами співрозмовника агентства, ніхто з пасажирів компанії не постраждав.

«Трансаеро» здійснює вильоти з «Домодєдово» і посадки в нормальному режимі», - зазначили в представництві.

Як повідомили в компанії, останній літак вилетів із «Домодєдово» до Києва о 17.50 за московським часом.

Як повідомляв УНІАН, незадовго до вибуху в московському аеропорту «Домодєдово», о 16.05, сів літак із Одеси.

За даними слідчого комітету, вибух у «Домодєдово» стався сьогодні о 16 годині 32 хвилини за московським часом у залі прильоту, зокрема, в місці видачі багажу.

За останніми даними, загинула 31 людина, 130 постраждали, причому 20 із них - у важкому стані.

За даними російських ЗМІ, смертник підірвав себе біля кафе "Азія", де зазвичай збираються зустрічаючі. За даними різних джерел, потужність вибуху становила від п`яти до семи кілограмів у тротиловому еквіваленті. Бомба була начинена вражаючими елементами.

За фактом теракту порушено кримінальну справу. Вже оголошено в розшук трьох підозрюваних.