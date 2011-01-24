В аеропортах Росії введено особливий режим

Для забезпечення безпеки на транспорті Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ дав указівку Міністерству транспорту спільно з МВС і ФСБ ввести особливий режим в аеропортах і аеровокзалах, на всіх великих транспортних вузлах.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі Кремля, про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив на екстреній нараді у зв`язку з вибухом в аеропорту «Домодєдово».

Президент Росії доручив голові Слідчого комітету Росії Олександру БАСТРИКІНУ створити слідчу групу для розслідування події; генеральному прокурору Юрію ЧАЙЦІ – провести перевірку дотримання вимог нормативних актів, законів, направлених на забезпечення безпеки великих транспортних вузлів.

Міністерству охорони здоров‘я і соціального розвитку Росії і МНС доручено організувати невідкладну медичну допомогу потерпілим.

«Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив співчуття потерпілим і родичам загиблих», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у результаті вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» загинув 31 чоловік, ще 130 - постраждали.

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.

За даними російських ЗМІ, смертник підірвав себе біля кафе "Азія", де звичайно збираються зустрічаючі. За даними різних джерел, потужність вибуху склала від п`яти до семи кілограмів у тротиловому еквіваленті. Бомба була начинена уражаючими елементами.

За фактом теракту порушена кримінальна справа. Вже оголошені в розшук троє підозрюваних.