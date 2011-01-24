«Домодєдово» працює в штатному режимі - прес-служба аеропорту

Московський аеропорт «Домодєдово» працює в штатному режимі, приймає і випускає повітряні судна, незважаючи на вчинений сьогодні вдень теракт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

«Московський аеропорт «Домодєдово» працює в штатному режимі, приймає і випускає повітряні судна», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух стався о 16.32 мск у міжнародному прильоті загальної зони, куди особи, що не є пасажирами, мають вільний доступ.

Потерпілим надається медична допомога на місці або їх відправляють до лікарень міста.

Також працюють телефони «гарячої» лінії: 8(495) 644-40-66, 8(495) 795-35-26 - телефон для родичів потерпілих.

Раніше російські агентства повідомляли, що ряд літаків відразу після теракту був перенаправлений в інші аеропорти Москви.

Як повідомляв УНІАН, у результаті вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» загинув 31 чоловік, ще 130 - постраждали.

За попередніми даними, вибух вчинив терорист-смертник.

За даними російських ЗМІ, смертник підірвав себе біля кафе "Азія", де звичайно збираються зустрічаючі. За даними різних джерел, потужність вибуху становила від п`яти до семи кілограмів у тротиловому еквіваленті. Бомба була начинена уражаючими елементами.

За фактом теракту порушена кримінальна справа. Вже оголошені в розшук троє підозрюваних.