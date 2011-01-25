Сомалійські пірати захопили судно „MV Beluga Nomination”, на борту якого є українці

Сомалійські пірати захопили судно „MV Beluga Nomination”, серед членів екіпажу якого є громадяни України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, за даними Посольства України в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, судно „MV Beluga Nomination” (прапор Антигуа та Барбуда, оператор – „Beluga Fleet Management GmbH”, ФРН) було захоплено сьогодні, 24 січня, в Аравійському морі за 100 км від Сейшельських островів.

До складу екіпажу якого входять 12 осіб: громадяни України, Росії, Філіппін та Польщі. Водночас точна кількість громадян України невідома. В даний час це з’ясовується Генконсульством України в Гамбурзі, зазначили в МЗС.

Генконсульству України в Гамбурзі та Посольству України в Кенії доручено встановити контакт з компанією-оператором та відслідковувати подальший розвиток ситуації довкола захопленого судна.

Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.