Збитки ДЗ від пасажирських перевезень дальнього сполучення становили 327 млн. грн.

У 2010 році збитки Донецької залізниці від пасажирських перевезень дальнього сполучення становили понад 327 млн. грн., що на 3,6 млн. грн. (1,1%) більше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, у 2010 році в дальньому сполученні пасажирськими поїздами формування Донецької залізниці перевезено понад 10,3 млн. чоловік, що на 3,2 тис. більше, ніж за 2009 рік. Щодоби курсував в середньому 31 пасажирський поїзд. Працівники пасажирської служби повністю задовольнили попит на перевезення, забезпечуючи належні якість обслуговування пасажирів і безпеку руху поїздів, говориться в повідомленні.

З традиційними піковими перевезеннями в період літніх відпусток і новорічних свят вдалося справитися завдяки введенню додаткових поїздів на найпопулярніші маршрути до Львова, Києва, Сімферополя і Москви. Також минулого року було введено маршрут Донецьк - Ворохта.