В аеропорту «Бориспіль» ввели додаткові заходи безпеки
В аеропорту «Бориспіль» введено додаткові заходи безпеки, спрямовані на попередження скупчення значної кількості людей в аеровокзальних комплексах, на привокзальних площах аеропорту.
Про це УНІАН повідомили в аеропорту.
Згідно з повідомленням, для цього залучено додаткові підрозділи лінійного відділу внутрішніх справ, який здійснює свою діяльність на території аеропорту, задіяно підрозділи «Беркут» для забезпечення громадського порядку.
Доступ на територію терміналів і привокзальних площ обмежено.
Кінологічною службою комплексу авіаційної безпеки аеропорту здійснюється додаткове патрулювання привокзальних площ і терміналів. Посилено заходи безпеки у пунктах контролю за авіаційною безпекою.
В аеропорту, враховуючи введення додаткових заходів безпеки, просять пасажирів проявляти пильність і повідомляти про підозрілий багаж, особливо такий, який залишено без нагляду.
«Будьте пильні, не приймайте від сторонніх людей їх речі на тимчасове зберігання. З усіх питань щодо забезпечення громадського порядку просимо звертатися до співробітників аеропорту і представників правоохоронних органів, які перебувають на його території», - наголошується в повідомленні "Борисполя".
Як повідомляв УНІАН, 24 січня у московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. За останніми даними, у результаті вибуху загинули 35 осіб, 168 осіб було поранено.
За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.