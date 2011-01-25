Україна і Туреччина підписали угоду про вантажне залізнично-поромне сполучення

Україна і Туреччина підписали міжурядову Угоду про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між країнами.

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ було підписано сьогодні у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА.

Документ має визначити порядок та форми розвитку співробітництва сторін, а також надання необхідної допомоги з метою експлуатації та подальшого розвитку прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною і Туреччиною. Крім того, документом передбачається створення відповідної Спільної комісії з метою поглиблення рівня взаємодії та оперативного вирішення питань, пов’язаних зі спільною експлуатацією міжнародних залізнично-поромних переправ між портами наших країн.

Також сьогодні сторони підписали низку інших документів: Угоду про співробітництво між Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» і Турецьким інформаційним агентством "Анадолу Ажанси"; Програму реалізації Меморандуму про наміри щодо співпраці у сферах технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів між урядами на 2011-2012; Програму співробітництва між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Державним агентством Туреччини з питань атомної енергетики на 2011-2012 роки та Меморандум про взаєморозуміння у галузі енергетики між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і Міністерством енергетики та природних ресурсів Туреччини.