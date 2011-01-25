Україна і РФ готові розвивати співпрацю в питанні подолання терористичної загрози

Україна і Росія готові розвивати співпрацю в інтересах подолання глобальної терористичної загрози.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Глави держав, висловивши задоволення тим, що взаємодія відповідних служб двох країн вже налагоджена, підтвердили обопільну готовність всебічно розвивати співпрацю в інтересах подолання глобальної терористичної загрози», - говориться в повідомленні.

В.ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президенту Росії й всьому російському народу у зв`язку з трагедією, що сталася, і наголосив на готовності надати будь-яку необхідну допомогу.

Д.МЕДВЕДЄВ подякував за солідарність і запропоноване сприяння, у свою чергу, висловив співчуття у зв`язку із загибеллю в результаті теракту в «Домодєдово» громадянки України.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) прозвучав вибух. За останніми даними, в результаті вибуху загинули 35 чоловік, 168 чоловік були поранені.

В результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна МАШУТІНА (творчий псевдонім – ЯБЛОНСЬКА).

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.