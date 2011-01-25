Янукович сподівається на продуктивну співпрацю з Туреччиною

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на успішний розвиток співпраці з Туреччиною в транспортній, енергетичній і туристичній сферах і вважає, що для цього у обох країн є великий потенціал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на XV спільному засіданні українсько-турецької ділової ради.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що про розширення співпраці в транспортній сфері свідчить приєднання Туреччини до міжнародного залізничного проекту «Вікінг».

Також Президент сказав, що зараз, коли економіка Туреччини активно розвивається, збільшується її потреба в енергоресурсах, і Україна може активно сприяти у вирішенні цього питання. «Тут можливості України можуть бути використані в двох сферах: постачання електроенергії і залучення до будівництва об`єктів енергетичного комплексу в Туреччині. Маючи великий досвід з будівництва і експлуатації нафто- і газопроводів, Україна могла б разом з турецькими компаніями взяти активну участь в розвитку і розширенні існуючих трубопроводів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що Україні в контексті підготовки до Євро-2012 цікавий і корисний досвід Туреччини з будівництва готельних комплексів, зокрема, в Києві, Харкові, Донецьку і Львові. Також цей досвід може бути корисний у Криму для створення сучасної туристичної інфраструктури.

Для більш тісної співпраці ділових кіл України і Туреччини В.ЯНУКОВИЧ запропонував проводити засідання українсько-турецької ділової ради не лише в Києві, а й в інших великих містах України.

У свою чергу, прем`єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН висловив надію, що будівельні компанії Туреччини істотно розширять свою діяльність в Україні під час підготовки до Євро-2012. «Ми сподіваємося, що наші будівельні компанії займуть заслужене місце», – сказав Р.ЕРДОГАН.