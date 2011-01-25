У 2010 році кількість користувачів мобільного ШСД у світі зросла на 30%

У 2010 році кількість користувачів мобільного широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) в усьому світу зросла на 30% і досягло позначки 500 млн., або близько 10% загальної кількості абонентів мобільного зв`язку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Ericsson.

У компанії очікують, що «бурхливий розвиток мобільного ШСД триватиме в році, що настав», число користувачів високошвидкісного мобільного Інтернету подвоїться, і вже в 2011 році досягне одного мільярда. Рушійними силами цього процесу стануть продажі смартфонів і планшетів, , що зростають, з можливістю підключення до мобільних мереж.

Згідно зі спостереженнями Ericsson за діючими мобільними мережами, трафік мобільної передачі даних у глобальному вимірюванні подвоївся лише за один рік (між третім кварталом 2009 року і третім кварталом 2010 року). За прогнозами компанії, найближчим часом трафік даних у мобільних мережах подвоюватиметься щороку. В основі цієї динаміки лежатиме бурхливе зростання проникнення смартфонів і планшетів, а також зростання підключень ноутбуків за допомогою мобільних модемів. З іншого боку, відмова операторів від безлімітних тарифів на передачу даних і перехід на диференційовані тарифи може чинити істотний вплив на тенденцію зростання трафіку. Диференційоване тарифоутворення стало одним з помітних явищ минулого року, багато операторів стали відходити від так званих безлімітних «flat-rate» тарифів і вводити тарифні плани, де ціна тарифу залежить від виділеного абоненту місячного ліміту споживання або від обмеження максимальної швидкості доступу.

Мобільний широкосмуговий доступ у 2010 році набув ще більшого поширення: на кінець року мережі 3G/WCDMA охоплювали вже більш як 35% населення планети. На сьогодні практично всі мережі WCDMA підтримують технологію прискорення передачі даних HSPA. За підсумками четвертого кварталу 2010 року кількість користувачів HSPA досягла 7% всіх абонентів мобільного зв`язку у світі. Згідно з прогнозами, до 2015 року кількість передплатників у мережах HSPA становитиме 35% кількості користувачів мобільного зв`язку, або 75% усіх користувачів мобільного ШСД у світі. Зараз понад 60% мереж з підтримкою HSPA здатні забезпечувати швидкість передачі даних до 7,2 Мбіт/с. Тільки 2% усіх HSPA-мереж у світі підтримують швидкість до 42 Мбіт/с (максимальне значення швидкості у діючих мережах), проте найближчими роками їх частка збільшуватиметься.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson – найбільший у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв`язку. Лідер у галузі технологій мобільного зв`язку 2-го (2G), 3-го (3G) і 4-го (4G) поколінь.

Ericsson працює у 175 країнах світу, штат співробітників нараховує понад 80 000 осіб. Компанія заснована в 1876 році, штаб квартира розташована у Стокгольмі, Швеція.