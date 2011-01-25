В Одесі утворилися автомобільні затори через неприбраний сніг

Через невчасне очищення дороги від снігу і льоду на північній околиці Одеси утворилися багатокілометрові затори автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, автомобільний рух на єдиній об`їзній дорозі, по якій ДАІ дозволено рух великовантажних автомобілів у напрямку авторинку «Куяльник», практично застопорилося через те, що кілька вантажівок з 20-тонними контейнерами знесло в кювети, а деякі хури - на узбіччя автотраси. Край дороги лежать контейнери, що також впали, які нічим підняти на рами вантажівок.

За словами очевидців, через бездіяльність міської влади щодо прибирання снігу транспортний колапс спостерігається також на автотрасах біля селищ Шевченка, Корсунці, Красноселка.

Водночас, рух на магістралі Одеса-Київ і суміжних автотрасах Одеської області відкрито, повідомили УНІАН в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій. На автодорогах державного значення на прибиранні снігу працюють 19 одиниць техніки і 22 чол. особового складу, чергує 43 одиниці техніки і 46 чол. особового складу.

Разом з тим, прес-служба МНС оголосила сьогодні штормове попередження. Посилення вітру, різке похолодання і ожеледь можуть призвести до ускладнень чи виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах, лініях електропередач, зв`язку, комунальних мережах, попереджає учасників руху облуправління МНС.