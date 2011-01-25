Нацрада з телерадіомовлення наголошує на правомірності перевірок телерадіоорганізацій

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наголошує, що правомірно проводить перевірки телерадіоорганізацій.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Нацради з телерадіомовлення з приводу заяви “5-го каналу”.

“Прес-служба „5-го каналу” у своєму прес-релізі від 25 січня 2010 року безпідставно заявляє про неправомірність здійснюваних Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення перевірок телерадіоорганізацій. Звісно, ця заява є однією з піар-акцій, до яких вдається компанія напередодні судових розглядів”, - говориться у повідомленні Нацради.

При цьому у Нацраді звертають увагу, що сьогодні у Вищому адміністративному суді має відбутися розгляд справи щодо підбиття підсумків конкурсу на мовлення від 27 січня 2010 року.

З приводу заяви „5-го каналу”, що така регуляторна функція як проведення перевірок телерадіоорганізацій, була „виключена з меж повноважень Національної ради законом від 3 березня 2005 року № 2461-IV”, в Нацраді запевняють, що “конституційний, постійно діючий колегіальний орган, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, яким є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, діє відповідно до чинного законодавства та виключно в межах своїх повноважень, що чітко виписані в ст. 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”.

“Спроби телеканалу заперечити правомірність проведення перевірок телерадіоорганізацій єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення видаються несерйозними і навіть смішними. Справді, у законі, що регулює діяльність Національної ради, не знайдемо терміну „перевірки”, проте цей термін неодноразово вживається в іншому, профільному законі, що регулює правові засади діяльності телерадіоорганізацій – Законі України „Про телебачення і радіомовлення”, - наголошують в Нацраді, посилаючись на норми цього закону: ч. 5 ст. 37; ч. 4 ст. 71; ч. 5 ст. 72; ч. 2 ст. 73; ч. 1 ст. 74 .

Прес-служба Нацради зазначає, що „5-й канал” має ліцензії, видані двом компаніям: НБМ і „Експрес-Інформ”. Перевірка ТОВ „Телерадіокомпанія „Експрес-Інформ” була призначена у зв’язку із зафіксованими моніторингом ознаками порушення частини 8 статті 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” – щодо умов ліцензії в частині програмної концепції і жанрового розподілу програм, та частини 2 статті 9 Закону України „Про рекламу”.

Як інформують в Нацраді, зокрема, моніторинг зафіксував відсутність в ефірі цієї телекомпанії фільмопоказу, за ліцензією він має становити 7 годин 45 хвилин. „5-й канал” за власної ініціативи звернувся до Національної ради з проханням змінити програмну концепцію, передбачивши майже 8 годин трансляції фільмів, і сам же, як може пересвідчитися глядач, не виконує цієї умови ліцензії. Перевірка була здійснена 12 січня, про що працівниками Національної ради складено акт, її результати найближчим часом будуть розглянуті на засіданні Національної ради”, - резюмували у Нацраді з телерадіомовлення.