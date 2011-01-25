Київський метрополітен відремонтуэ пересадочний тунель Хрещатик - Майдан Незалежності

КП «Київський метрополітен» у 2011 році планує провести капітальний ремонт пересадочного тунелю станцій «Хрещатик» - «Майдан Незалежності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі метрополітену.

Згідно з повідомленням, також заплановано виконати капітальні та поточні ремонти тунельного господарства, в тому числі капітальний ремонт підземних переходів станцій «Берестейська» та «Вирлиця»; ремонт колійних стін (із заміною системи водовідведення) на станції «Республіканський стадіон», поточний ремонт підземних переходів станцій «Дарниця», «Святошин», «Оболонь», «Осокорки», «Харківська», «Театральна»;

поточний ремонт склепінь ескалаторних тунелів на станціях «Шулявська», «Житомирська», «Університет», «Політехнічний інститут», «Республіканський стадіон», «Либідська», поточний ремонт касових залів на станціях «Лісова», «Тараса Шевченка», «Палац України», «Республіканський стадіон» та ін.

Крім того, на 2011 рік службою заплановано виконати капітальний ремонт колійного господарства, при цьому основними роботами визначені заміна рейок в колії загальною протяжністю 3,92 км, середній ремонт 2,14 км колії та ін.