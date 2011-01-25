«Укрзалізниця» готує 7-річну програму впровадження швидкісних поїздів

«Укрзалізниця» за дорученням віце-прем`єр-міністра України, міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНИКОВА готує 7-річну програму поетапного впровадження швидкісних денних поїздів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

За його словами, одним із пріоритетів розвитку галузі на сьогоднішній день визначено системне впровадження в України денного швидкісного руху поїздів.

«За цим пріоритетом будується програма. Це буде семирічна програма поетапного впровадження швидкісних денних, «неспальних» поїздів», - зазначив М.КОСТЮК.

За його словами, на першому етапі виділено коридор Львів - Донецьк - Харків для впровадження таких поїздів. «Ми на першому етапі впроваджуємо швидкісний транспортний коридор Львів-Донецьк - Харків, він лягає в основу всієї програми. І він буде, я б так сказав, полігоном для випробувань на розподіл маршрутів», - зазначив гендиректор відомства.

За його словами, для галузі такий рух є важливим також і з економічної точки зору, оскільки значно скорочуються витрати на утримання рухомого складу, і ефективність використання рухомого складу поліпшується в рази. «Це хороший європейський досвід для країни, де головні міжрегіональні маршрути мають відстань 500-600 км. Міжнародна практика говорить, що це оптимальні маршрути щодо відстані для впровадження таких денних поїздів», - зазначив М. КОСТЮК.