В Одесі проїзд у громадському транспорті подорожчає на 25%

Вартість проїзду в міському громадському автотранспорті Одеси зросте найближчими місяцями на 25% і складе в середньому 2 грн. 50 коп. за одну поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив сьогодні депутат Одеської міськради Сергій КУШНІР, виступаючи на прес-конференції від постійної комісії з транспорту, дорожнього господарства, зв`язку і морегосподарського комплексу.

За його словами, «підвищення ціни на проїзд пов`язане з тим, що вартість бензину з 2005 року зросла майже в два рази. З урахуванням цього, автоперевізники вимагають компенсації збільшених витрат за рахунок підвищення вартості проїзду пасажирів».

Представник депутатської комісії відзначив, що підвищення цін за проїзд на міських автобусних маршрутах з 2 до 2,5 грн. буде поетапним. «Спочатку піднімуть на 50 копійок, потім, можливо ще раз, - припустив депутат.

Причому «вартість проїзду у вагонах електротранспорту, мабуть, також подорожчає на 50 коп.», - додав С.Кушнір.