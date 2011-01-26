У Кіровоградській області збільшений тариф на перевезення пасажирів на приміському сполученні

У Кіровоградській області тариф на перевезення пасажирів на приміському сполученні збільшений з 0,18 грн. за кілометр до 0,22 грн. за кілометр.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської обласної адміністрації.

Губернатор області Сергій ЛАРІН підписав розпорядження, згідно з яким для суб`єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, що виконують перевезення пасажирів автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському і міжміському внутріобласному повідомленні, тариф на перевезення пасажирів встановлений у розмірі 0,22 грн. за один кілометр проїзду.

Тариф не включає автостанційний збір, плату за попередній продаж квитків, страховий платіж за страхування пасажира від нещасних випадків і податок на додану вартість, що нараховується згідно з законодавством.

Тарифи на перевезення одного місця багажу (без урахування ПДВ) складають 0,90 грн. (перевезення від 1 до 100 км.), і 1,80 грн. (понад 100 км.).

Раніше тариф на перевезення пасажирів в приміському внутріобласному повідомленні був встановлений у розмірі 0,18 грн. за один кілометр, в міжміському внутріобласному повідомленні у розмірі 0,16 грн. Вартість перевезення одного місця багажу була на рівні: від 1 до 100 км. - 0,70 грн, понад 100 км. - 1,40 грн. (без урахування ПДВ).