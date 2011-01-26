Віце-президентом «Вадан Ярдс Океан» призначений Солониченко

Віце-президентом ПАТ «Вадан Ярдс Океан» (м. Миколаїв) призначений Юрій СОЛОНИЧЕНКО.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що відповідний наказ президента ПАТ «Вадан Ярдс Океан» виданий 21 січня.

Також в повідомленні сказано, що до цього призначення Ю.СОЛОНИЧЕНКО посідав посаду технічного директора ПАТ «Вадан Ярдс Океан».

До цього дана посада була вакантною.

Довідка УНІАН. ПАТ «Вадан Ярдс Океан» (м. Миколаїв) - одне з найбільших підприємств у суднобудівельній галузі України. У вересні 2000 року контрольний пакет акцій ВАТ «Суднобудівельний завод «Океан» був придбаний голландською фірмою «Дамен Шипярдс Груп». У даний час контрольний пакет акцій належить суднобудівельній групі Wadan Yards.

Компанія будує контейнеровози, універсальні суховантажні судна, буксири-постачальники льодового класу, танкери-хімовози, вантажні судна великої вантажопідйомності і такі унікальні судна, як багатоцільовий понтон і супертанкер внутрішнього плавання.

За даними ДКЦПФР, станом на квітень 2010 року, 98,737% акцій ПАТ «Вадан Ярдс Океан» належало ТОВ «Торговий дім – АЕЛІТА» (Росія).