ПЗЗ ввела додаткові заходи безпеки на вокзалах

У зв`язку з терористичним актом в приміщенні аеропорту «Домодєдово» в Росії та вибухами в Макіївці Донецької області керівництво Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) за результатами наради за участю представників Служби безпеки України, Міністерства з надзвичайних ситуацій, транспортної міліції МВС на Південно-Західної залізниці, служби воєнізованої охорони та інших структур прийняло рішення про введення додаткових заходів безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, ці заходи спрямовані на попередження виникнення надзвичайних ситуацій у зоні скупчення великої кількості людей у вокзальних комплексах і на привокзальних площах у межах Південно-Західної залізниці.

Зокрема, для забезпечення громадського порядку і безпеки пасажирів на території вокзалів Південно-Західної залізниці залучено додаткові підрозділи транспортної міліції, підрозділу служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці, представники Міністерства з надзвичайних ситуацій і охоронної фірми.

Доступи на територію вокзалу, привокзальну площу, до камер зберігання, в зали очікування, приміщення квиткових кас, переходи знаходяться під пильним цілодобовим відеоспостереженням. Проводяться позапланові перевірки території вокзалів і підсобних приміщень для виявлення підозрілих предметів, які можуть містити вибуховий пристрій. Збільшено періодичність гучномовного сповіщення пасажирів про заходи безпеки.

Крім того, в повідомленні наголошується, що кінологічна служба воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці здійснює додаткове патрулювання заборонених зон. З працівниками залізниці проведені позапланові інструктажі щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як наголошується в повідомленні, керівництво Південно-Західної залізниці сподівається, що пасажири з розумінням поставляться до можливих незручностей у зв`язку з введенням додаткових заходів безпеки, закликає їх бути пильними і обережними, повідомляти про небезпечні предмети, особливо про залишені без нагляду, не брати у сторонніх людей речі на тимчасове зберігання. З питань забезпечення громадського порядку необхідно звертатися до співробітників вокзалу і представників правоохоронних органів.