У Вінницькій обл. обсяг капремонту доріг збільшився на 22%

У Вінницькій області в 2010 році обсяг виконаного капітального ремонту доріг збільшився на 22%, в порівнянні з 2009 роком, - до 509,8 тис. кв. м

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції перший заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв`язку Вінницької облдержадміністрації Інна БЄЛОВА.

Згідно з повідомленням, в 2010 році на об`єктах дорожньо-мостового господарства області виконано робіт на суму майже 30 млн. грн., в тому числі проведено капітальний, середній і дрібний ремонт понад 500 тис. кв. м міських вулиць і доріг, заготовлено 27,7 тис. тонн посипочного матеріалу та підготовлено 214 одиниць спеціалізованої техніки.

І.БЄЛОВА зазначила, що в 2010 році вперше розпочата і виконана робота з освітлення 809 км вулиць у 227 населених пунктах області, встановлено більше 5 тис. світильників. Також протягом 2010 року в області ліквідовано більше 2 тис. несанкціонованих звалищ і створено 9 парків площею 53,8 тис. кв. м.