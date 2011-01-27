Біля узбережжя Нігерії напали на грецьке судно, викрали капітана-українця

Грецькі офіційні особи повідомили про збройний напад на грецьке судно біля узбережжя Нігерії, у якому зловмисники викрали двох офіцерів, один із яких - українець, капітан судна, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Двох моряків-єгиптян, згідно з повідомленнями, поранено, але подробиць про їхній стан не надходило. Повідомляють лише, що загрози їхньому життю немає.

Грецька портова поліція оприлюднила заяву, в якій стверджує, що напад на вантажне судно "Персей" був скоєний у середу вранці, коли воно стояло на якорі біля порту Онне.

Судно під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, у складі екіпажу - 15 осіб, серед яких громадяни України, Греції, Сирії, Єгипту і Філіппін, повідомляє грецьке відомство.

Озброєні нападники забрали із собою капітана-українця і головного механіка-грека.

Це вже другий подібний напад у тому районі за минулий тиждень.

У районі дельти Нігеру, багатому на поклади нафти, вже кілька років росте кількість викрадень, до яких вдаються як місцеві повстанці, що прагнуть перерозподілу нафтових надходжень, так і злочинні угрупування, які домагаються викупу.