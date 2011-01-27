Будівництво чотирисмугової дороги «Тернопіль-Львів» почнуть навесні

Навесні почнеться будівництво чотирисмугової дороги «Тернопіль-Львів». Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

«Така дорога є стратегічно важливим об`єктом у контексті проведення «Євро-2012». В уряді підтримують ідею будівництва чотирисмугової дороги від Тернополя до межі з Львівською областю», – запевнив В.ХОПТЯН.

За його прогнозом, завершиться будівництво дороги до кінця цього року.

Губернатор також розповів, що також заплановано побудувати об`їзну дорогу навколо Теребовлі.

«Ще планується капітальний ремонт дорогі навколо Кременця і Почаєва, необхідно відремонтувати і об`їзну дорогу Тернополя», – додав В.ХОПТЯН.

Він також акцентував на намірах влади вирішити проблему освітлення центральних доріг: «Ми вже почали освітлювати дорогу в напрямі Хмельницького. Згодом освітлюватимемо в напрямах Рівного, Івано-Франківська і Львова», – пообіцяв голова ТОДА.