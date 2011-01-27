British Airways і Iberia завершили злиття і створили International Airlines Group

На початку цього тижня було офіційно завершено злиття британської авіакомпанії British Airways та іспанської Iberia і International Airlines Group (IAG) була зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі представництва British Airways в Україні.

Згідно з повідомленням, 24 січня відбулася інавгурація Міжнародної групи авіакомпаній (International Airlines Group, IAG), яка утворилася шляхом злиття британської British Airways та іспанської Iberia. Головою нової організації став Віллі УОЛШ (колишній генеральний директор British Airways).

Як наголошують у повідомленні, обидва перевізники збережуть свої бренди, а новоутворена компанія перевозитиме більше 62 мільйонів осіб у рік в більш ніж 250 точок по всьому світу. У пасажирів IAG з`явиться ширший вибір напрямів і стикувальних рейсів за рахунок комбінації великої мережі маршрутів British Airways у Північній Америці та Азії і Iberia у Латинській Америці. Штаб-квартира нової компанії знаходитиметься в Лондоні, а збори ради директорів проводитимуть у Мадриді.

"Перші авіакомпанії, які ввійшли в групу, British Airways і Iberia, підсилять свої лідерські позиції на ринку і розширять карту польотів. Злиття призведе до щорічного прибутку в 400 млн. євро і принесе вигоду як акціонерам British Airways і Iberia, так і клієнтам і співробітникам авіакомпаній», - повідомив В.УОЛШ. За його словами, група авіакомпаній IAG розширюватиметься. «Наша мета - залучити до групи ще більше авіакомпаній-партнерів. Сьогодні ми зробили перший крок на шляху до створення успішної багатонаціональної групи авіакомпаній", - сказав він.

Нагадаємо, в 2010 р. British Airways і Iberia також одержали дозвіл Європейського Союзу і Міністерства транспорту США на ведення спільного бізнесу з American Airlines на трансатлантичних маршрутах.

Ця консолідація надала пасажиром можливість подорожувати по всій об`єднаній мережі маршрутів трьох перевізників, яка охоплює більше 500 напрямів у всьому світі.

Довідка УНІАН. Вritish Airways – одна з найбільших авіакомпаній світу. Перший рейс British Airways за маршрутом Лондон-Київ-Лондон відбувся 3 червня 1996 року. На сьогодні літаки під прапором британського авіаперевізника сполучають обидві столиці щоденно.

Iberia Airlines — національний авіаперевізник Іспанії, член альянсу Oneworld з 1999 р. Базовий аеропорт — Мадрид-Барахас.