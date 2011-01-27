«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг у ряді країн

«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів у Німеччині, Грузії, в Об`єднаних Арабських Еміратах, Танзанії і на Філіппінах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У Німеччині та Грузії абоненти можуть скористатися мобільним інтернетом у мережах німецького Telekom Deutschland, який надає послуги під брендом T-Mobile, і грузинського Geocell, бренд Geocell.

Послугами голосового роумінгу абоненти «Укртелекому» можуть скористатися в Об`єднаних Арабських Еміратах, Танзанії і на Філіппінах. У ОАЕ роумінг-партнером компанії став оператор Emirates Telecommunications Corporation, який надає послуги під брендом etisalat. На Філіппінах послуги зв`язку доступні абонентам в мережі оператора Globe Telecom (бренд Globe), а в Танзанії партнером Укртелекому став Zanzibar Telecom (бренд ZANTEL).

Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку «Укртелекому» доступні в більш ніж 70 країнах світу. При цьому абонентам мобільного зв`язку «Укртелекому» доступний мобільний інтернет в більш ніж 45 країнах світу.