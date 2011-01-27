Інформація про замінування Київського метрополітену не підтвердилася - міліція

Інформація про замінування Київського метрополітену не підтвердилася: вибухових пристроїв чи небезпечних речовин у метро не виявлено.

Як повідомили УНІАН в охороні столичного метрополітену, сьогодні приблизно о 7.30 за номером телефону 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування метро.

У зв’язку з тим, що особа, яка телефонувала, не повідомила конкретне місце, де начебто закладено вибуховий пристрій, перевірялися всі 43 станції метро, підсобні приміщення, прилегла до входів на станції територія. Загалом у перевірках було задіяно 3030 співробітників міліції, військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України та персонал метрополітену.

Під час перевірки метрополітен працював у штатному режимі.

Евакуація людей не проводилася.

Наразі міліція встановлює особу, яка телефонувала.