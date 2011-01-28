У Севастополі профспілки збирають підписи проти пенсійної реформи

На трьох головних площах Севастополя - Ушакова, Нахімова і Лазарєва - міська рада профспілок сьогодні розгорнула інформаційні намети, в яких її представники збирають підписи жителів міста під зверненням до Президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради України, в якому уряду пропонується відкликати з парламенту внесений ним законопроект про пенсійну реформу для доопрацювання.

Як повідомила кореспондентові УНІАН голова Севастопольської міської ради профспілок Олена КАЛУЖЕНКО, намети з профспілковими активістами на площах будуть стояти два дні. «Будемо пояснювати нашу позицію людям, проситимемо їхньої підтримки у даному питанні... Говорячи про громадське обговорення пенсійної реформи, важливо, щоб дійсно, і Президент, і прем`єр-міністр, народні депутати почули голос народу», - сказала вона.

За словами О.КАЛУЖЕНКО, міська рада профспілок виступає проти збільшення з 55 до 60 років пенсійного віку для жінок, і з 60 до 62 років – для чоловіків.

Крім того, у міськради профспілок є низка інших зауважень щодо законопроекту, про які вона ще 28 грудня заявила у зверненні до Президента, прем`єр-міністра і Верховної Ради України, «щоб законопроект, який надійшов до парламенту, не був ухвалений». «Ми плануємо 31 січня провести пікет будівлі Севастопольської міської держадміністрації з тим, щоб і голова МДА доніс позицію профспілок і трударів Севастополя до Президента України», - заявила севастопольський профспілковий лідер.