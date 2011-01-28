Івано-Франківська міськрада подвоїла ставку збору за паркування

Івано-Франківська міська рада підвищила з 1 лютого 2011 р. ставку збору за паркування транспортних засобів для суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування і спеціально відведених автостоянок на території міста.

Як повідомили УНІАН у міській раді, таке рішення було ухвалене у четвер на сесії міськради.

Згідно з наданою інформацією, базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена під паркування, а також площа гаражів, стоянок, паркінгів, побудованих за засоби міського бюджету.

Ставка збору за кожен день за 1 кв. м земельної ділянки, відведеної для паркування транспорту, затверджена у розмірі 0,03% мінімальної зарплати. Відповідно до нової ставки планується також затвердити новий тариф на паркування для власників автомобілів. Вартість тарифу орієнтовно складе 3,5-4 грн. за годину паркування (сьогодні тариф складає 2 грн./год).

Довідка УНІАН. В Івано-Франківську на сьогоднішній день є понад 500 місць для паркування. У 2011 році міський бюджет планує одержати 700 тис. грн. від сплати збору за паркування.